МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров. Молдавия сообщила, что не испытывает дефицита зерна

"Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы", — отметил министр по итогам переговоров с бахрейнским коллегой Абделем Латифом аз-Зайяни.

"Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее — к пунктам назначения", — подчеркнул Лавров.

ПОЛИТИКА ЗАПАДА

Глава российского МИД также отметил, что Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис.

"Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас", — заявил Лавров. — "А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем — с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек — они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами".