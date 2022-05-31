Лавров заявил, что ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с украинским зерном
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
"Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы", — отметил министр по итогам переговоров с бахрейнским коллегой Абделем Латифом аз-Зайяни.
"Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее — к пунктам назначения", — подчеркнул Лавров.
ПОЛИТИКА ЗАПАДА
Глава российского МИД также отметил, что Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис.
"Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас", — заявил Лавров. — "А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем — с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек — они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами".
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837037028.html