МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге занимается рассмортением ряда исков российских бизнесменов, попавших под европейские санкции. Об этом свидетельствуют данные суда. Медведев назвал истинные цели антироссийских санкций

Так, согласно опубликованным на сайте Суда ЕС данным, 25 мая был зарегистрирован иск бизнесмена Романа Абрамовича, 24 мая — Михаила Фридмана, 23 мая — Петра Авена, 6 мая — Алексея Мордашова, 29 апреля — Алишера Усманова.

Санкции против российских бизнесменов вводили 28 февраля и 15 марта. Формальным поводом для таких ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству. Всего было введено персональных санкций против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза России, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.

Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Европейского союза и замораживание активов. Представители ЕС не раз подчеркивали, что европейские санкционные режимы включают возможность для тех, кто попал под санкции, подавать апелляции в европейские суды. Однако рассмотрение данных исков может занимать длительное время.