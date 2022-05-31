2022-05-31T15:45:03+03:00

2022-05-31T15:45:03+03:00

2022-05-31T15:45:03+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837040158.html

В Турции оценили реакцию Запада на отказ страны присоединиться к санкциям

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЧАВУШОГЛУ: У ЗАПАДА ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ТУРЦИИ ИЗ-ЗА НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ, НО АНКАРА НАМЕРЕНА ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВОЕЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60