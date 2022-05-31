2022-05-31T15:45:03+03:00
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2022-05-31T15:45:03+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837040158.html
В Турции оценили реакцию Запада на отказ страны присоединиться к санкциям
Экономика
Новости
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ЧАВУШОГЛУ: У ЗАПАДА ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ТУРЦИИ ИЗ-ЗА НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ, НО АНКАРА НАМЕРЕНА ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВОЕЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЧАВУШОГЛУ: У ЗАПАДА ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ТУРЦИИ ИЗ-ЗА НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ, НО АНКАРА НАМЕРЕНА ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВОЕЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
Новость дополняется