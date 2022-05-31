2022-05-31T16:22:00+03:00

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2022-05-31T16:22:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837040905.html

Чавушоглу назвал проблему для вывода украинских судов с зерном из портов

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЧАВУШОГЛУ: УКРАИНСКИЕ МИНЫ ПРЕПЯТСТВУЮТ ВЫВОДУ СУДОВ С ЗЕРНОМ ИЗ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ, ИДЕТ ПОИСК МЕХАНИЗМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60