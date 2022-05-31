МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЧАВУШОГЛУ: УКРАИНСКИЕ МИНЫ ПРЕПЯТСТВУЮТ ВЫВОДУ СУДОВ С ЗЕРНОМ ИЗ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ, ИДЕТ ПОИСК МЕХАНИЗМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837040905.html
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЧАВУШОГЛУ: УКРАИНСКИЕ МИНЫ ПРЕПЯТСТВУЮТ ВЫВОДУ СУДОВ С ЗЕРНОМ ИЗ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ, ИДЕТ ПОИСК МЕХАНИЗМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837040905.html
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