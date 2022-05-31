МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 106,4 пункта с пересмотренного показателя апреля в 108,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 103,9 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 107,3 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился до 77,5 пункта с пересмотренного уровня апреля в 79 пунктов. Первоначально показатель за апрель составлял 77,2 пункта.

Индекс экономических условий в мае в то же время снизился до 149,6 пункта с пересмотренного значения апреля в 152,9 пункта (изначально показатель составлял 152,6 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.