МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, выступая на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе, что санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, торговые каналы изменятся на многие годы, "если не навсегда". Макрон раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

Драги также заявил о необходимости налаживать общеевропейские связи в сфере бюджетной политики и в направлениях, "которых не хватает, в частности, по российской нефти и впоследствии по газу".

Он отметил, что "из-за состояния вещей торговые линии будут изменены, и возможно, на многие годы; если не навсегда".

Драги отметил, что согласование странами ЕС нового пакета санкций стало "полным успехом". Италия, добавил он, не понесёт лишнего ущерба из-за прекращения импорта российской нефти, так как условия вступят в силу в конце года. Говоря о последствиях антироссийских санкций, Драги подчеркнул, что экономика РФ ощутит их, начиная с нынешнего лета.

Пресс-конференция Драги транслировалась в YouTube-канале правительственного Дворца Киджи.

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.