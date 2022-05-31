ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, что шестой пакет санкций против России затронул 80 "российских олигархов" и три российских телеканала. ЕС сократит поставки российской нефти к концу года на 92%, заявил Макрон

По его словам, меры также позволят отключить от системы SWIFT "первый российский банк" и впервые — ввести нефтяное эмбарго.

Макрон также заявил, что из разговора с Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект.

Он считает, что Украина пользуется большой солидарностью и противостоит, в том числе, благодаря поставкам вооружений из ЕС, а также есть эффект для российской экономики.

Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.