МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае снизился до 54,5% с апрельских 55,4%, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Белый дом назвал виновного в подорожании бензина в США на 60%

Соответствующий релиз опубликует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в среду, 1 июня, в 17.00 мск.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в мае снизился до 54,4 пункта с 55,5 пункта в апреле, как и показала предварительная оценка.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует уровень безработицы в еврозоне в апреле. Аналитики полагают, что показатель уменьшился до 6,7% с 6,8% в марте.

В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.