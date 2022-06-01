МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индексация прожиточного минимума с 1 июня в целом по России обеспечивает и увеличение прожиточных минимумов в регионах страны, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В России повышаются пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысят на 10% с 1 июня.

"Индексация прожиточного минимума с 1 июня в целом по стране обеспечивает и увеличение прожиточных минимумов в субъектах федерации с этой же даты. Соответствующие решения оформляются региональными нормативными актами", – сказал Котяков, которого цитирует пресс-служба Минтруда.