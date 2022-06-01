МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ/Dow Jones. Рост активности в производственном секторе еврозоны замедлился в мае. Компании столкнулись с дефицитом сырья и материалов, высокими закупочными ценами и с ослаблением спроса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые также указывает, что потребители теперь предпочитают тратить свои деньги на отдых и путешествия. Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в мае

Рассчитываемый S&P Global окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора еврозоны в мае снизился до 54,6 с 55,5 в апреле, достигнув самого низкого значения с ноября 2020 года. При этом индекс оказался выше предварительной оценки 54,4. Значения выше 50 указывают на рост активности в секторе, а ниже – на ее спад.

Индикатор производства, входящий в состав составного PMI, который будет опубликован в четверг, поднялся в мае до 51,3 с 50,7.

"Производители еврозоны продолжают испытывать проблемы из-за дефицита сырья и материалов, повышенного инфляционного давления и ослабления спроса на фоне растущей неуверенности в экономических перспективах", — комментирует данные главный экономист S&P Global Крис Уильямсон.

"Ухудшению состояния производственного сектора также способствует отток спроса в сферу услуг", — добавляет он.

С отменой карантинных мер люди вновь начинают путешествовать и активно отдыхать, отмечают в S&P Global.

Правда, предварительный PMI для сферы услуг в мае снизился до 56,3 пункта с 57,7, что предполагает замедление роста активности также и в этом секторе.

Цепи поставок, которые только было начали восстанавливаться после пандемии, были вновь нарушены конфликтом на Украине, и теперь производителям приходится больше платить за нужное им сырье и материалы, перенося часть возросших издержек на собственных покупателей, что ослабляет спрос.

Согласно опубликованным во вторник официальным данным, инфляция в еврозоне в мае достигла рекордного максимума 8,1%, а подындекс новых заказов в составе PMI в мае упал до 48,7 с 51,6 в апреле, впервые с июня 2020 года опустившись ниже отметки 50.

"Главным драйвером первого почти за два года сокращения новых заказов стало сохранение напряженности в поставках и сопутствующее ей ценовое давление, — говорит Уильямсон. – Производители многих промышленных и сырьевых товаров вновь повышают цены из-за резкого подорожания энергоносителей".

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