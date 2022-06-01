МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Заявления постоянного представителя США при ООН о готовности стимулировать компании вывозить российское зерно — шаг в правильном направлении, однако, именно антироссийские санкции западных стран во главе с США создали угрозу голода. Об этом заявил национальный координатор России по выполнению саммита ООН по продовольственным системам, ректор Дипакадемии Александр Яковенко. США хотят направить экспортерам зерна из России "стимулирующие письма"

Эксперт считает, что заявление Томас-Гринфилд о подготовке США "гарантийного письма" компаниям, участвующим в экспорте зерна и удобрений из России с тем, чтобы снять ряд препятствий в этом вопросе "идет в правильном направлении, но не до конца".

Яковенко предположил, что слова американского постпреда стали "результатом встреч в Москве генерального секретаря ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен". В ходе ее визита российская сторона подробно расписала "препятствия, которые создают США и ЕС своими санкциями, которые реально создали угрозу голода особенно в развивающихся странах".

"Все заявления западных стран о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями — это полуправда. Есть три препятствия, которые сорвали нормальное функционирование системы. Первое — это транспортная логистика. Западные страны своими действиями мешают компаниям фрахтовать суда. Второе — суда невозможно застраховать. Третье — заблокированы расчеты российских компаний в долларах и евро. А бесплатно никто поставлять свою продукцию не будет", — добавил Яковенко, — "только эффективное решение этих проблем может разблокировать ситуацию. Россия готова поставлять продовольствие и удобрения в объемах прошлого года или чуть выше, но косвенные санкции мешают этому".