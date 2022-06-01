Ректор Дипакадемии Яковенко оценил заявления постпреда США при ООН по экспорту зерна из России
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Заявления постоянного представителя США при ООН о готовности стимулировать компании вывозить российское зерно — шаг в правильном направлении, однако, именно антироссийские санкции западных стран во главе с США создали угрозу голода. Об этом заявил национальный координатор России по выполнению саммита ООН по продовольственным системам, ректор Дипакадемии Александр Яковенко.
Эксперт считает, что заявление Томас-Гринфилд о подготовке США "гарантийного письма" компаниям, участвующим в экспорте зерна и удобрений из России с тем, чтобы снять ряд препятствий в этом вопросе "идет в правильном направлении, но не до конца".
Яковенко предположил, что слова американского постпреда стали "результатом встреч в Москве генерального секретаря ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен". В ходе ее визита российская сторона подробно расписала "препятствия, которые создают США и ЕС своими санкциями, которые реально создали угрозу голода особенно в развивающихся странах".
"Все заявления западных стран о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями — это полуправда. Есть три препятствия, которые сорвали нормальное функционирование системы. Первое — это транспортная логистика. Западные страны своими действиями мешают компаниям фрахтовать суда. Второе — суда невозможно застраховать. Третье — заблокированы расчеты российских компаний в долларах и евро. А бесплатно никто поставлять свою продукцию не будет", — добавил Яковенко, — "только эффективное решение этих проблем может разблокировать ситуацию. Россия готова поставлять продовольствие и удобрения в объемах прошлого года или чуть выше, но косвенные санкции мешают этому".
https://1prime.ru/state_regulation/20220601/837052719.html