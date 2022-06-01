МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. США и Тайвань в среду запустили новую инициативу, направленную на углубление торговых и экономических отношений двух стран, продвижение инноваций и устранение торговых барьеров. Об этом сообщил офис американского торгового представителя.

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Данная программа предназначена "для разработки конкретных способов углубить экономические и торговые отношения, продвинуть реализацию обоюдных торговых приоритетов на основе общих ценностей, а также инноваций и инклюзивного экономического роста для работников и предприятий", прописано в документе.

США и Тайвань договорились о продолжении переговоров для выработки дорожной карты, которая позволит им в перспективе упростить правила ведения двусторонней торговли, повысить товарооборот в сельском хозяйстве, добиться более высоких стандартов в борьбе с коррупцией, повысить эффективность логистических цепочек и задействовать преимущества цифровой торговли.

Первая встреча по американо-тайваньской торговой инициативе запланирована на конец июня.