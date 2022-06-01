МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  GBP Великобритания — Банковские каникулы    
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель) 9,314 млрд австрал. долл 9,3 млрд австрал. долл
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Сэйдзи Адачи    
5:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,245%  
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -86,3 тыс  
11:10 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2022) -7,5% -7,5%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2022) 11,6% 11,6%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) -9,3% 0,7%
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (апрель) 1,8% 0,7%
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,061 млн барр  
18:15 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.05) 583,4 млрд долл (на 20.05)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за май    
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 08.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты /только ап/- 14.06.2022) 3,33 (9м2020) + 4,56 (фин) (ао), 0,11 (9м2020) + 0,22 (фин) (ап) — див-д 2020 0 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB X5 Retail Group — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, Амстердам, Нидерланды) 73,645 (9м2020) + 110,49 (фин) — див-д 2020 73,65 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Лента — СД (вопрос о присоединении Утконоса)    