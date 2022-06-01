МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4%, следует из доклада Росстата. Недельная инфляция в России оказалась нулевой

До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,1%, на таком уровне она фиксировалась в феврале и марте текущего года.

"В апреле 2022 года 3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2022 года составил 4% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице. По сравнению с мартом численность не занятых трудовой деятельностью выросла до 847 тысяч человек с 838 тысяч.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2022 года составила 74,9 миллиона человек.