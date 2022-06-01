МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов, говорится в сообщении комитета. Российская экономика в январе-апреле выросла на 1,7%

Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые являются страховкой от дефолта.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042. Минфин сначала сообщил, что, из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях. Однако позднее заявил, что все же исполнил обязательства в долларах.

При этом, согласно материалам комитета, в середине мая держатели евробондов Россия-2022 подали уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска.

Срок погашения бондов наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов была произведена только 2 мая. Условия выпуска предусматривают начисление процентов до тех пор, пока основная сумма не будет погашена. Однако при погашении выпуска 1,9 миллиона долларов дополнительных процентов не были выплачены, говорится в материалах комитета.