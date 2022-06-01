МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Российская экономика в январе-апреле выросла на 1,7%

В номинальном выражении объем инвестиций за период составил почти 4 триллиона рублей.

"Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам первого квартала 2022 года выросли на 12,8% год к году, что стало максимальным темпом роста с 2012 года. По данным крупных и средних предприятий, рост инвестиционной активности наблюдался практически во всех отраслях, при этом основным источником финансирования стали собственные средства компаний", — говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

Минэкономразвития в мае представило основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В соответствии с его прогнозом, инвестиции в основной капитал в России в 2022 году снизятся на 19,4%, и в период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся.

Спад инвестиций связан, в первую очередь, с физическими ограничениями в поставках оборудования и сдвигом значительного числа инвестпроектов, говорил представитель министерства.