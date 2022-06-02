ООН по запросу Анкары сменила название Турции в документах
ООН по запросу Анкары сменила название Турции в документах с Turkey на Türkiye
Читать 1prime.ru в
ООН, 2 июн – ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций исполнила запрос Турции о смене названия республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секратаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", — сказал он.
По словам Дюжаррика, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.
Короткий вариант наименования страны отныне будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. При этом место Турции в алфавитном порядке не изменится, уточнил представитель генсека.