ООН, 2 июн – ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций исполнила запрос Турции о смене названия республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секратаря ООН Стефан Дюжаррик. Турция отказалась присоединиться к антироссийским санкциям

"Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", — сказал он.

По словам Дюжаррика, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Короткий вариант наименования страны отныне будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. При этом место Турции в алфавитном порядке не изменится, уточнил представитель генсека.