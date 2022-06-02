МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин готовится к участию в саммите БРИКС

"Она (прямая линия) – в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится", — сказал Песков.

ПМЭФ пройдет 15-18 июня.

Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.