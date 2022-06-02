АНКАРА, 2 июн — ПРАЙМ. Механизм, обеспечивающий безопасный коридор для вывода сельхозпродукции морем, будет создан в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева, пишет в четверг турецкая газета Star. Италия готова принять участие в разминировании украинских портов

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.

"Утверждается, что в случае согласия сторон первой темой, которую будет решать центр, который планируется создать в Стамбуле, станет безопасный коридор для экспорта сельхозпродукции морем. После телефонного разговора между президентом Эрдоганом и Путиным объявление о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию 8 июня вновь усилило ожидания мирных переговоров. По мнению российских экспертов, именно Турция является страной, наиболее близко приближающей стороны к миру. Президент Франции Эммануэль Макрон также указал на роль Турции в экспорте зерна из Украины. В то время как США сделали заявление о том, что "мы поддерживаем дипломатические усилия Турции в российско-украинской войне", ООН также обратила внимание на роль Турции в мирных инициативах", — пишет газета.

Издание добавляет, что Москва и Киев готовы пойти на принципиальный компромисс по вопросу безопасного вывода судов с зерном. Подчеркивается, что должны быть обсуждены технические детали и даны взаимные гарантии по минам, установленным на пути выхода кораблей, пишет Star.

Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявлял Лавров.