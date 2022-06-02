МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков заявил РИА Новости, что в мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и Украины. В ФАО рассказали о решении проблемы вывоза украинского зерна

По его словам, доля, которую занимают Россия и Украина на мировом рынке зерна, превышает 30%. Он добавил, что Россия экспортировала в прошлом году 35 млн тонн, Украина — порядка 12 млн.

"Свыше 50 стран зависят от поставок из Черноморского бассейна более чем на 30%. По оценкам экономистов, зависимость на 30% — это критический порог. Перебои в поставках продовольствия и резкий рост цен на него грозят кризисами в национальной экономике и гражданскими волнениями", — сказал Кобяков.

Он отметил, что есть страны, которые, по сути, полностью получают все свое продовольственное зерно и кормовое зерно из России и с Украины. Так, например, Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия на 100% покрывают свои потребности поставками зерна из России. Из африканских стран сильно зависят от импорта российского зерна Буркина-Фасо, Гвинея, Мали, Конго, Намибия, Руанда и Того. Страны, которые больше всего полагаются на закупки как украинского, так и российского зерна – Гана, Израиль, Иран, Иордания, Кения, Ливия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Эфиопия.

По словам Кобякова, в начале мая ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная продовольственная программа выпустили совместный доклад, "в котором говорится, что сегодня 570 тысяч человек находятся в зоне критического голода, на пороге голодной смерти — это жители таких стран, как Йемен, Мадагаскар, Эфиопия — они получают зерно из России и с Украины".

"Вернемся к вопросу о том, мог бы кто-нибудь заменить поставки из России и с Украины. Посмотрите, даже Индия, которая стала торговать излишками своей пшеницы, быстро спохватилась и ввела ограничения, потому что иначе ей бы не хватило зерна для удовлетворения собственных потребностей. Поэтому нужно разблокировать и украинский экспорт, и российский – ведь под санкции попал Новороссийский торговый порт, основной российский экспортный зерновой терминал, из-за антироссийских санкций затруднены денежные переводы, практически невозможно зафрахтовать судно, а если вы его зафрахтуете, то мало какой страховщик рискнёт застраховать груз или само судно", — пояснил он.

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