МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что участие в Петербургском международном экономическом форуме примут представители 115 стран и территорий, включая Россию. Названы ключевые темы ПМЭФ-2022

По его мнению, это, безусловно, показывает, "что за четверть века ПМЭФ стал востребованной мировой деловой площадкой для сверки часов по международным проблемам и налаживания кооперационных связей в условиях быстро меняющейся международной обстановки".

Кобяков добавил, что программа форума познакомит участников с новыми возможностями и значимыми перспективами для международного сотрудничества, которые пока не очевидны некоторым западным участникам бизнес-процессов.

Как уточняет "Росконгресс", по состоянию на 1 июня участие в ПМЭФ подтвердили более 2,7 тысячи представителей бизнеса, из которых более тысячи представлены главами компаний. В ПМЭФ примут очное участие представители всех субъектов РФ.

Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.