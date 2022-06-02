Мишустин рассказал о непростом периоде в российской экономике
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ЭКОНОМИКА РФ ПРОХОДИТ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220602/837063003.html
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ЭКОНОМИКА РФ ПРОХОДИТ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220602/837063003.html
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