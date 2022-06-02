МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Аналитики улучшили прогноз по ситуации в российской экономике в текущем году по сравнению с апрелем: теперь ждут инфляцию по итогам года в 17% вместо 22% и спад ВВП на 7,5% вместо 9,2%, следует из опроса ЦБ экспертов. Guardian рассказала об успехе России в экономической войне с Западом

Согласно опросу, ожидания по инфляции в конце 2022 года понижены до 17% с апрельской оценки в 22%, на конец 2023 года — улучшены до 6,7% с 7,6%. Прогноз на 2024 год остался неизменным на уровне в 5%, а возвращение инфляции к цели в 4% прогнозируется в 2025 году. При такой инфляции среднегодовая ключевая ставка в 2022 году составит 11,1%, в следующем году — 8%, в 2024 году — 7%, а в 2025 году — 6,3%.

Одновременно эксперты улучшили прогноз по спаду ВВП страны в 2022 году до 7,5% с апрельских ожиданий в 9,2%. В следующем году они по-прежнему ждут нулевого роста, а в 2024 году ожидания по темпам роста экономики повышены до 1,8% с 1,7%. В 2025 году темпы роста экономики должны составить 1,8%, прогнозируют аналитики.

Темпы роста номинальной зарплаты в России по итогам года составят 10% вместо апрельской оценки в 9,8%, в 2023 году — 7% вместо 7,4%, а в 2024 году — 6,7% вместо 7%, ждут эксперты. В 2025 году показатель будет находиться на уровне 6,2%. Прогноз уровня безработицы на ближайшие годы улучшен: в 2022 году показатель составит 6,5%, в 2023 году — 5,9%, в 2024 году — до 5%. В 2025 году уровень безработицы в стране составит 4,9%.

Аналитики прогнозируют, что российский экспорт товаров и услуг по итогам текущего года составит 502 миллиарда долларов вместо ранее ожидавшихся 484 миллиардов долларов. При этом на 2023 год прогноз понижен до 433 миллиардов с 448 миллиардов долларов, а на 2024 год — до 433 миллиардов с 446 миллиардов долларов. В 2025 году показатель ожидается на уровне 438 миллиардов долларов. В то же время ожидания экономистов по импорту в Россию выглядят следующим образом: в 2022 году — 280 миллиардов долларов, в 2023 году — 301 миллиард, в 2024 году — 318 миллиардов, в 2025 году — 338 миллиардов.

Июньские ожидания экспертов по курсу доллара снизились по сравнению с апрелем: в 2022 году среднегодовой курс понижен до 75 рублей со 85 рублей, в 2023 году — до 80 с 90 рублей, в 2024 году — до 85,1 с 96 рублей. В 2025 году среднегодовой курс доллара будет составлять 88 рублей, прогнозируют аналитики.