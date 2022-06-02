МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская экономика достойно выдержала первый санкционный удар: финансовая система продолжает функционировать, потребительский спрос и цены возвращаются к норме, укрепившийся рубль позволяет ЦБ снижать ключевую ставку, а "сбежавший" из страны иностранный бизнес ищет способы вернуться обратно, заявил в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. WSJ: западный антироссийский фронт уже трещит по швам из-за Украины

"Первый удар, я полагаю, к разочарованию бывших партнеров, мы выдержали достойно, это можно смело сказать", — сказал он.

Наиболее устойчивой, по его словам, оказалась российская финансовая система, хотя основные ограничения пришлись именно на нее: под санкции попали крупнейшие банки, страна была отключена от международных платежных систем, заморожены национальные резервы, введены ограничения на обслуживание госдолга.

"Вспомните, как рванули в космические высоты в конце февраля доллар и евро, и посмотрите, на каком уровне сегодня они приземлились. Центробанк не исключает очередное снижение ключевой ставки в ближайшем будущем, и это еще одно свидетельство, что финансовая система и в целом экономика совсем не в таком плачевном состоянии, как рассчитывали на Западе", — заметил Катырин.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Безопасность продовольственного рынка, по его словам, в России тоже достигнута, причем давно. "Недавний ажиотаж с солью и сахаром и некоторыми другими товарами – это казус, перестраховка, которая, к сожалению, позволила недобросовестному бизнесу повысить цены", — отметил Катырин.

"Почему, например, российский строительный песок или гравий и многое другое немыслимо подскочили в цене? Это раздражает и злит людей. А что такое "внутренний валютный курс" компаний, достигающий 140 рублей за доллар? Понимаю, что они пытаются застраховаться от колебаний курса, но есть же всему пределы. Здесь, по моему убеждению, налицо элементарное стремление сорвать куш", — сказал глава ТПП.

Особо отличились автодилеры, отметил он. "Продажи новых авто упали многократно — в итоге в два раза по сравнению с февралем выросли покупки подержанных авто из-за рубежа, мы сейчас в этом плане первые в мире", — отметил Катырин.

"Карл Маркс утверждал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли. Но то был дикий капитализм, а сегодня экономика регулируется нормативными документами. На цивилизованном рынке и бизнес обязан быть цивилизованным. В противном случае вступать в действие должны соответствующие органы, тот же ФАС", – считает он.

Исход из России западных брендов, по его словам, оказался не столь массовым, как показалось сначала. Многие западные компании просто приостановили свою деятельность, поменяли бренд или уступили свой бизнес российским компаниям с правом обратного выкупа.

"ТПП РФ и сегодня поддерживает контакты с западными коллегами. Поверьте, бизнес хочет вернуться, что естественно: Россия – очень выгодный рынок, добровольно потерять который – это все равно что самому добровольно выстрелить себе в ногу", — подчеркнул Катырин. Guardian рассказала об успехе России в экономической войне с Западом

РЕЕСТР ШПИЛЕК

Главной проблемой российского рынка, по его мнению, сейчас является зависимость от так называемой "мелочевки". "Речь о каких-то прокладках, уплотнителях, шпильках, какой-то краске, обувном полуфабрикате и так далее — то есть от того, чем раньше наш бизнес просто "не заморачивался" — не производил, а закупал на Западе",- пояснил он.

При этом глава ТПП не сомневается, что большинство таких товаров удастся заместить, восполнить параллельным импортом или же наладить собственный выпуск. "Тут есть поле для действия малому и среднему бизнесу", — отметил он.

В качестве успешного примера он привел одну семейную компанию, которая случайно обнаружила, что крупный автозавод страдает от недостатка прокладок: они наладили их выпуск и закрыли проблему.

"Члены ТПП РФ предложили создать своего рода реестр потребностей секторов нашей экономики, чтобы ясно было, чего не хватает. Как сказал глава той семейной компании, по всем заводам звонить, узнавать, что нужно – времени работать не останется", — рассказал Катырин.

Он назвал нехватку времени главным вызовом для всех российских отраслей – от легкой промышленности до ТЭКа и IT-сектора. "На все нужно время, а его у нас не так много. Все надо решать "с колес", остановки недопустимы. Некоторую передышку дает запас запчастей и комплектующих, но это продлится лишь несколько месяцев", — подчеркнул собеседник агентства. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

НЕ ТОТ МАСШТАБ

Говоря о ситуации в IT-секторе, Катырин заявил, что не считает проблемой отъезд из России большого числа специалистов.

"Да, к сожалению, большое количество специалистов уехало в феврале-марте, это потеря для отрасли, хотя можно работать и дистанционно. Но у нас все равно есть кому работать. И я уверен, что многие из уехавших еще вернутся. У нас будет интереснее — масштаб задач, что называется круче", — сказал он.

Главная сложность здесь, по его словам — это производство сетевого оборудования, систем хранения данных и серверов. "Тут сильная зависимость от сложных сегодня цепочек поставок элементной базы", — признал он.

При этом программа замещения иностранного ПО, по его словам, идет довольно успешно: реестр российского программного обеспечения уже содержит почти 13 тысяч отечественных программных продуктов.

"Паники в российской IT-сфере точно нет. Все зарубежные решения или программные продукты можно заменить на российские. Сегодня ускоренно растет темп импортозамещения в крупных российских корпорациях ― "Газпроме", "Росатоме", РЖД… Уже к концу 2022 года здесь увеличится рост импортозамещения в среднем в два раза. Вообще по соответствующим отраслям его доля достигнет 100% для критических закрытых контуров", — сказал глава ТПП.

Запад, по его словам, пошел ва-банк, пытаясь экономически разгромить Россию, но не достиг цели, а лишь создал себе огромное количество проблем. "Это на грани здравого смысла. Посмотрите: практически все бывшие политики, освободившись от бремени обязательного исполнения "указаний свыше", трезво оценивают ситуацию и призывают взяться за ум. Но действующие политики связаны в своем поведении единой дисциплиной и волей Вашингтона", — заключил Катырин.