МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 мая выросли на 1,1% и составили 589,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. CNN: Россия не страдает, перекрыв газ Европе

"Международные резервы по состоянию на 27 мая составили 589,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,2 млрд долларов США, или на 1,1%, в результате положительной переоценки", — сообщил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.