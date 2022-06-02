БРЮССЕЛЬ, 2 июн — ПРАЙМ. Представителям "российских компаний" закрыт доступ в здания Европарламента, заявила глава ЕП Роберта Метсола. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

"С этого момента представителям российских компаний не разрешается входить в помещения Европейского парламента", — заявила Метсола в Twitter.

По ее словам, таким образом в ЕП хотят предотвратить распространение "пропаганды" о конфликте на Украине.

Ранее Европарламент закрыл доступ для российских дипломатов и представителей правительственных организаций.