2022-06-02T17:32:00+03:00
2022-06-02T18:02:42+03:00
2022-06-02T17:32:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220602/837066875.html
Для "российских компаний" закрыли вход в здание Европарламента
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Представителям "российских компаний" закрыт доступ в здания Европарламента, заявила глава ЕП Роберта Метсола. "С этого момента представителям российских компаний не разрешается... ПРАЙМ, 02.06.2022
экономика, новости, европарламент, россия, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83508/27/835082750.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83508/27/835082750.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83508/27/835082749.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83508/27/835082749.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83508/27/835082748.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83508/27/835082748.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220602/837066272.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 2 июн — ПРАЙМ. Представителям "российских компаний" закрыт доступ в здания Европарламента, заявила глава ЕП Роберта Метсола.
"С этого момента представителям российских компаний не разрешается входить в помещения Европейского парламента", — заявила Метсола в Twitter.
По ее словам, таким образом в ЕП хотят предотвратить распространение "пропаганды" о конфликте на Украине.
Ранее Европарламент закрыл доступ для российских дипломатов и представителей правительственных организаций.