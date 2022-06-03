ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правительственные источники в Пекине. Эксперт объяснил, что будет, если Китай пойдет ва-банк против США

Газета утверждает, что Москва по крайней мере в двух случаях оказывала давление на Пекин, добиваясь, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Источник, знакомый с ходом переговоров, назвал состоявшийся обмен мнениями "напряженным".

Один из источников заявил, что требования России к Китаю включают в себя сохранение "торговых обязательств", взятых до начала специальной операции 24 февраля, а также финансовую и технологическую поддержку, на которую наложены санкции со стороны США и других стран.

Россия не запрашивала "оружие и боеприпасы", подтвердили источники, которые отказались уточнять, шла ли речь о технологиях двойного назначения.

Источники называют позицию Китая, который стремится помочь своему важнейшему стратегическому партнеру, затруднительной. По их словам, председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать, как помочь России финансово, но не нарушая санкций.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.