События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 июня
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания — Банковские каникулы
|CNY
|Китай — Праздник драконьих лодок — выходной
|3:30
|JPY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май)
|50,7
|52,6 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|0,9%
|-7,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|1,9 млрд евро
|3,5 млрд евро (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|57,1
|56
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|55,7
|54,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|58,4
|58,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|56,3
|56,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|54,9
|54,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|56,3
|56,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-0,4%
|0,3%
|13:45
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (май)
|0,3%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (май)
|5,5%
|5,2%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
|428 тыс
|325 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (май)
|62,2%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (май)
|406 тыс
|325 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (май)
|3,6%
|3,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2022)
|-0,5%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|53,8
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|53,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май)
|49,5
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
|57,1
|56,4
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|574
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|727
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-80,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|334,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|183,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|13,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|48,9 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-45,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-99,4 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-19,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|38,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|44,5
|48,5
|RUB
|ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 11.05.22, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.06.2022)
|623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020
|1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 10.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|0,00140013081 — див-д 2020
|RUB
|Аэрофлот — ВОСА (реестр закрыт 11.05.2022, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)
|RUB
|ФСК ЕЭС — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.06.2022, в заочной форме)
|0,016132865449 — див-д 2020
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021)
|10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020
|9,5 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|РуссНефть — СД (о создании Томского филиала ПАО НК РуссНефть)
|RUB
|Россети Юг — СД (о реализации инвестпроектов в 1кв2022)
https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837071477.html