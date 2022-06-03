МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  GBP Великобритания — Банковские каникулы    
  CNY Китай — Праздник драконьих лодок — выходной    
3:30 JPY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май) 50,7 52,6 (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 0,9% -7,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (апрель) 1,9 млрд евро 3,5 млрд евро (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 57,1 56
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 55,7 54,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 58,4 58,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 56,3 56,3
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 54,9 54,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 56,3 56,3
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -0,4% 0,3%
13:45 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (май) 0,3% 0,4%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (май) 5,5% 5,2%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май) 428 тыс 325 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (май) 62,2%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (май) 406 тыс 325 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (май) 3,6% 3,5%
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2022) -0,5%  
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 53,8  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 53,5  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май) 49,5  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май) 57,1 56,4
17:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 574  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 727  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -80,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 334,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 183,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 13,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 48,9 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -45,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -99,4 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -19,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 38,9 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 44,5 48,5
  RUB ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 11.05.22, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.06.2022) 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020 1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 10.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021) 0,00140013081 — див-д 2020  
  RUB Аэрофлот — ВОСА (реестр закрыт 11.05.2022, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)    
  RUB ФСК ЕЭС — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.06.2022, в заочной форме) 0,016132865449 — див-д 2020  
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021) 10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020 9,5 (1П2021) — див-д 2021
  RUB РуссНефть — СД (о создании Томского филиала ПАО НК РуссНефть)    
  RUB Россети Юг — СД (о реализации инвестпроектов в 1кв2022)    