МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс, отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 23 по 29 мая опустился на 4,6 пункта — до 105,4 пункта после роста на протяжении трех недель подряд. Годовая инфляция в Турции ускорилась в мае

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка. Средний чек, рассчитанный по данным товарам, на прошлой неделе уменьшился почти по всем товарам в составе корзины: по гречке — на 15%, до 116 рублей, по перчаткам — на 6%, до 152 рублей, по медицинским маскам — на 5%, до 81 рубля, по туалетной бумаге — на 3%, до 103 рублей, по антисептикам — на 2%, до 324 рублей, по кусковому мылу — на 1%, до 117 рублей. И только по лимонам он сохранился на прежнем уровне — 45 рублей.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 4,6 пункта и составил 105,4 пункта.