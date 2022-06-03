МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Совет Евросоюза в пятницу заявил об окончательном утверждении шестого санкционного пакета против России в связи с ситуацией вокруг Украины. США расширили санкционный список против России

"Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии", — указывается в сообщении.

Юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале Евросоюза, после чего вступит в силу.

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