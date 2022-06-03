МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что полтора миллиарда людей в мире зависят от украинского зерна и российского продовольствия и удобрений, поэтому переговоры по возобновлению экспорта необходимо завершить как можно скорее. Небензя назвал условие для обеспечения вывоза украинского зерна

"В мире 1,5 миллиарда людей нуждаются в этих продовольствии и удобрениях. Я надеюсь, что переговоры действительно пройдут гладко и будут завершены как можно скорее, чтобы (снятие) блокады портов и возобновление экспорта удобрений, продовольствия произошли как можно скорее, прежде чем мы столкнемся с еще одним кризисом", — отметил дипломат на брифинге в Женеве.

В настоящий момент заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в Москве проводит встречи с представителями правительства России для обсуждения данной проблемы.