МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что оспаривать это бесполезно в отсутствие в Европе справедливого суда, можно только сожалеть, что ЕС следует за санкционным трендом США.

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"Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда", — отметил Песков.