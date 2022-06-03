МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что оспаривать это бесполезно в отсутствие в Европе справедливого суда, можно только сожалеть, что ЕС следует за санкционным трендом США. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

"Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда", — отметил Песков.