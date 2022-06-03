МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Евросоюз должен отказаться от переключения основных товарных потоков на себя в ущерб развивающимся странам, заявили в МИД России. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

"Руководству Евросоюза вместо голословных обвинений следует… прекратить оттягивать на себя товарные потоки в ущерб положению развивающихся стран, а также отказаться от порочной практики введения односторонних ограничительных мер вразрез с нормами международного права", — сообщается в материалах "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности", размещенных на официальном сайте ведомства.

В ведомстве также посоветовали странам ЕС отказаться от необоснованных обвинений других в неэффективности собственной экономической политики.