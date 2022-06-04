МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал шестой пакет санкций Евросоюза против России. По его мнению, "арсенал средств по сдерживанию РФ исчерпан". Россиян предупредили о возможных последствиях дефолта

Володин отметил в своем в своем Telegram-канале, что, анализируя шестой пакет санкций против России, он пришел к выводу, что "теперь западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран".

"Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется "в плюсе"", — отметил Володин.

Он добавил, что по причине рекордно высоких цен на энергоресурсы Европа будет переплачивать более 250 миллиардов евро ежегодно, не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти.

"Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось", — заявил Володин.

Политик также подчеркнул, что, преодолев все санкции, Россия только станет сильнее.