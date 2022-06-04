УФА, 4 июн — ПРАЙМ. Власти Башкирии в рамках инвестсабантуя "Зауралье-2022" подписали соглашения, согласно которым в экономику региона поступят 107 миллиардов рублей инвестиций. Об этом рассказал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

В башкирском Сибае прошел всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2022", который собрал более 1,5 тысячи российских и иностранных гостей.

"Инвестиционный сабантуй "Зауралье – 2022" — мероприятие международного масштаба. Участниками стали представители 11 стран. В этой непростой в мире обстановке наши партнеры приезжают к нам, тем самым подтверждая интерес к Башкортостану, к России, а также к Зауралью. В этом году мы подписали 28 инвестиционных соглашений на 107 миллиардов рублей", — сказал Назаров.

Он отметил, что задача республики — показать и рассказать о своем потенциале, обменяться опытом, выработать решения, и, конечно, одна из главных составляющих таких мероприятий – это инвестиции и соглашения.

В пресс-службе башкирского правительства сообщили, что на инвестсабантуе одной из наиболее крупных договоренностей стало соглашение республики с предприятием "ИнгФуд" на сумму 4,9 миллиарда рублей. В сфере торговли закреплены договоренности по реализации совместных проектов с предприятиями Евродеталь-сервис, Глобал Фуд Салават-2, турецким холдингом Nevco на 235 миллионов рублей.

"Главой республики подписано соглашение с Центральным союзом потребительских обществ России, здесь планируем реализовать проект на территории Башкортостан по созданию оптового продовольственного рынка и выстроить взаимодействие по развитию экономического и финансового положения организаций потребительской кооперации Башпотребсоюза", — говорится в сообщении.

В рамках реализации проектов по подписанным соглашениям с предприятиями агропромышленного комплекса — Экопродукт, РВМ Капитал, Учалинский элеватор и турецкой компанией Генезис Агро Трейд — сумма инвестиций в экономику республики составит 1,6 миллиарда рублей, информируют власти.