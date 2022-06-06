МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил журналистам, что министерство не видит рисков сокращения прироста запасов полезных ископаемых в России в 2022 году. Россия примет участие в переговорах по украинскому зерну

При ответе на вопрос, какой динамики прироста запасов основных видов полезных ископаемых ожидает Минприроды в этом году, Козлов сообщил: "Я не вижу угроз по этому поводу. Мы видим, что те работы, которые были запланированы нашими основными предприятиями, в принципе идут в плане".

Он добавил, что не ожидает в первом полугодии падения частных инвестиций в разведку углеводородов, "по итогам третьего-четвертого (кварталов — ред.) — будем смотреть".

МИНПРИРОДЫ РФ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАННИЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕДР

Глава министерства Александр Козлов заявил, что Минприроды России предложило разрешить частные инвестиции на ранних этапах геологического изучения недр.

"Пустить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения. Это называется региональный этап, сейчас это полномочия государства. Поэтому мы предлагаем, если недропользователи готовы вкладывать деньги уже на раннем этом этапе, то мы должны обеспечить правовой механизм", — сообщил Козлов, выступая в Госдуме.

Он отметил, что соответствующие поправки в законодательство уже готовы и проходят согласование с правительством РФ.

Минприроды России ранее предлагало лишить нерезидентов возможности получения лицензий на пользование недрами в стране и сохранить это право только компаниям из России, напомнил Козлов.

Позже глава Минприроды пояснил журналистам, что такая инициатива направлена на то, чтобы зарубежные резиденты открывали юрлица в России. Уже действующие лицензии изыматься не будут, добавил он.

"Логика очень простая: если ты иностранный резидент и на территории РФ пользуешься нашими недрами, то правильно было бы не просто владеть лицензией, а владеть юрлицом, которое зарегистрировано в нашей стране, подконтрольно законодательству РФ", — отметил министр.