МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Потребность центральноазиатских государств в воде за пятьдесят лет возросла в 4 раза, для региона и всего мирового сообщества данная проблема является жизненно важной и приоритетной, в то время как нерешенным остается вопрос последствий изменения климата. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе выступления на открытии второй Международной конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы". Индекс делового климата IFO в Германии в мае неожиданно вырос

"Интегрированная система решения проблем по воде и климату важна для мирового сообщества, так как водные ресурсы играют приоритетную роль в силу своей жизненной важности", — подчеркнул глава государства.

Рахмон сообщил, что к 2050 году население Земли достигнет 9 миллиардов, что приведет к значительному увеличению спроса на воду. Однако уже сейчас 2 миллиарда населения не имеют доступа к питьевой воде. Поэтому нынешняя конференция уделит особое внимание вопросам воды, здравоохранения и изменения климата.

"Очевидно, что продолжение этого процесса, с учетом быстрого роста потребности в воде в связи с увеличением численности населения и развитием экономики, приведет к неблагоприятным последствиям. Одним из ярких примеров сказанного является ситуация с водоснабжением в странах Центральной Азии: если в шестидесятых годах прошлого века водоснабжение на душу населения в регионе составляло более восьми тысяч кубометров в год, то сегодня эта цифра увеличилась более чем в четыре раза", — заявил президент.

Рахмон сообщил, что текущее глобальное потепление климата проводит к засухам и экономическим проблемам, вызывает в Таджикистане наводнения и гибель людей.