МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Украина в мае экспортировала на 180% зерновых, масличных и продуктов переработки больше, чем в апреле. Об этом заявили представители министерства аграрной политики и продовольствия страны. Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

"В течение мая 2022 года Украина отгрузила на экспорт всеми видами транспорта более 1,743 миллиона тонн зерновых, масличных и продуктов переработки, что составляет 180% от апрельского объема 2022 года", — говорится в сообщении ведомства. Экспорт пшеницы вырос почти в пять раз — с 9,2 тысячи тонн до 43,5 тысячи тонн в сравнении с апрелем, но в сравнении с маем прошлого года он ниже в 20 раз.