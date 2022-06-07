МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России достиг рекордного минимума в апреле, но риски на рынке труда сохраняются. Об этом заявил президент Владимир Путин. Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в апреле уровень безработицы в стране составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. Количество официально зарегистрированных безработных в мае немного сократилось.

"Прошу и дальше держать эту ситуацию под контролем, учитывая, что риски на рынке труда, конечно, еще сохраняются", — подытожил Путин.