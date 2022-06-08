МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Венгрия не станет поддерживать санкции, которые поставят под угрозу поставки газа в страну, как ранее не поддержала эмбарго на трубопроводную нефть из России. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. В США предложили ввести санкции против Венгрии из-за российской нефти

"Если бы не смогли отвоевать исключение для трубопроводных поставок нефти, тогда сразу же на 55-60% выросли бы цены на топливо в Венгрии, вдобавок результаты снижения коммунальных платежей оказались бы в опасности. Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну", — сообщил дипломат, подчеркнув, что на страну пытались надавить из-за отказа от полного эмбарго на российскую нефть.

Глава МИД Венгрии заметил, что нынешняя ситуация с покупкой энергоресурсов значительно отличается от прошедших лет. Их можно было приобрести везде и по более удобным ценам.