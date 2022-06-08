Венгрия отказалась поддержать санкции, угрожающие поставкам газа в страну
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению страны
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Венгрия не станет поддерживать санкции, которые поставят под угрозу поставки газа в страну, как ранее не поддержала эмбарго на трубопроводную нефть из России. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Если бы не смогли отвоевать исключение для трубопроводных поставок нефти, тогда сразу же на 55-60% выросли бы цены на топливо в Венгрии, вдобавок результаты снижения коммунальных платежей оказались бы в опасности. Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну", — сообщил дипломат, подчеркнув, что на страну пытались надавить из-за отказа от полного эмбарго на российскую нефть.
Глава МИД Венгрии заметил, что нынешняя ситуация с покупкой энергоресурсов значительно отличается от прошедших лет. Их можно было приобрести везде и по более удобным ценам.