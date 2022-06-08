МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Анкаре были продуктивными. Лавров рассказал о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах

"Мы обсудили региональные вопросы, в числе основных Украину, переговоры были продуктивными", — заявил турецкий дипломат.

Чавушоглу заверил российскую сторону, что Анкара видит фундамент для возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.

"Мы слышим позитивные сигналы о возможности переговорного процесса, видим фундамент", — подчеркнул глава МИД Турции.

Чавушоглу также заявил о готовности Турции участвовать в механизме ООН, так как страна считает его приемлемым. "В случае согласия сторон, мы готовы провести соответствующую встречу в Стамбуле", — сказал дипломат.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что стороны обсудили график предстоящих политических контактов на разных уровнях — между правительствами наших стран и в других форматах. Конечно же, говорили о том, как идет подготовка очередной встречи на высшем уровне в рамках девятого заседания совета сотрудничества высшего уровня".