МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Производство сырого молока в РФ по итогам 2022 года может вырасти на 2,5-3%, до 24 миллионов тонн, сообщил журналистам в кулуарах "Недели российского ретейла 2022" гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Евросоюз отказался признать ответственность за продовольственный кризис

"Сейчас доходность неплохая, господдержка есть, поэтому динамика в производстве сырья будет положительная – думаю, порядка 2,5-3% мы увидим рост по итогам года товарного молока (которое идет в переработку — ред.)", — сказал Белов. Объем выпуска в натуральном выражении он оценил в 24 миллиона тонн.

В целом выпуск молока и молочной продукции оценивается в 29-30 миллионов тонн с учетом импортируемых 5,5-6 миллиона тонн и за вычетом порядка 1 миллиона тонн экспортного потенциала, добавил он. "Будет расти такими же темпами и переработка: наверное, в этом году при условии плавного ослабления рубля мы увидим традиционное снижение объема импорта, и во второй половине года возможна положительная динамика по экспорту", — уточнил эксперт.

В свою очередь объем потребления будет зависеть от реально располагаемых доходов населения, где пока отрицательная динамика и пессимистичные прогнозы экономистов. "Но есть два важных фактора, которыми мы можем регулировать эту ситуацию: это снижение объемов импорта (например, по импортозамещению у нас есть лаг порядка 15% от рынка) и рост экспорта, который для нас особенно в текущей ситуации может стать одним из ключевых факторов", — сказал Белов.

По его словам, экспорт для молочного бизнеса становится все более и более важным. Причем экспорт не только на традиционные рынки стран постсоветского пространства, но и на зарубежные, где экспортным потенциалом обладают прежде всего такие биржевые товары, как цельное сухое и обезжиренное молоко, сыворотка, сливочное масло и сыр чеддер. В свою очередь, в странах ближнего зарубежья популярностью пользуются российские небиржевые товары — мороженое, десертные продукты и так далее.