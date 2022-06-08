МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ скорректировала траекторию после достижения пиков в марте и апреле, при этом уровень потребительского спроса сохраняется на низком уровне, для его стимулирования необходимо дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития. Рубль вырос к доллару и евро на высокой стоимости нефти

Росстат за период с 28 мая по 3 июня второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию — в символические 0,01%, с начала года по 3 июня рост цен составил 11,8%, сообщило в среду статистическое ведомство.

"Околонулевая динамика инфляции на прошлой неделе, а также рекордно низкие помесячные темпы роста цен в мае (0,12% месяц к месяцу) позволяют сделать вывод о том, что инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков в марте и апреле этого года", — говорится в комментарии.

При этом, как указывает министерство, на темпы роста потребительских цен будет оказывать влияние перестройка логистических цепочек, ситуация с урожаем, а также внешняя конъюнктура. Минэкономразвития продолжает внимательно отслеживать процессы и свою уточненную оценку по темпам инфляции в текущем году представит в рамках обновления прогноза социально-экономического развития.

"Согласно оперативным данным, которые мы получаем, уровень потребительского спроса сохраняется на низком уровне. Для поддержки ситуации правительство наращивает бюджетные расходы и продолжает реализацию льготных программ кредитования бизнеса с поручительствами от государства", — отметили в Минэкономразвития.

"Положительное влияние на спрос окажет произведенная с 1 июня индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10%. Однако для преодоления тренда и стимулирования спроса в частном секторе необходимо дальнейшее и существенное смягчение денежно-кредитной политики", — заключили в министерстве.