МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Новая конструкция бюджетных правил должна быть направлена на сокращение расходов федерального бюджета РФ, так называемый секвестр, заявил РИА Новости президент ЦСР Владислав Онищенко. Назван курс рубля, который "порвет" бюджет страны

"Бюджетное правило и корректирующие механизмы должны исключить быстрое исчерпание ФНБ, то есть в правиле должны обозначаться ситуации включения механизма оптимизации или сокращения бюджетных расходов", — сказал он.

Бюджетное правило, которое ограничивало использование дополнительных доходов бюджета от высокой цены на нефть, предписывая направлять их на пополнение ФНБ, в текущем году было отменено. Сейчас Минфин направляет на расходы все нефтегазовые доходы казны, при этом средства ФНБ в 2022 году также будут использоваться на покрытие дефицита бюджета РФ.

В Минфине неоднократно говорили о важности бюджетной дисциплины при формировании проекта бюджета на следующую трехлетку. Президент России Владимир Путин во вторник поручил правительству представить до конца июля предложения по новой конструкции бюджетных правил.

Говоря о возможной конструкции нового бюджетного правила, Онищенко заявил, что было бы целесообразно заложить в его основу не базовую цену нефти, а определенный предельный объем нефтегазовых доходов, которые можно будет тратить. "Если раньше мы фактором риска считали только цену (на нефть — ред.), то сейчас, в условиях перспективы эмбарго со стороны ряда стран, объем продажи нефтегазовых товаров становится очень непредсказуемым, в связи с чем его необходимо также включить в переменные для расчета", — добавил он.

"Можно предусмотреть возможность нарушения установленных бюджетным правилом ограничений в чрезвычайных ситуациях, так называемые "исключающие оговорки". При этом должны быть прописаны автоматические действия правительства, направленные на возвращение показателя в установленные рамки. Также могут быть разработаны корректирующие механизмы, в соответствии с которыми будут предусмотрены действия в случае приближения показателей к установленным ограничениям", — полагает эксперт.

При этом он допустил возможность использования средств из ФНБ и для финансирования инвестиционных проектов в России, подчеркнув, что это не должно способствовать нежелательному росту инфляции. "Эффект на инфляцию зависит от многих факторов, поэтому в какие-то ситуациях решения могут приниматься в ручном режиме", — пояснил он.