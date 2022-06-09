Эксперт Онищенко призвал включить в бюджетное правило механизм сокращения расходов
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Новая конструкция бюджетных правил должна быть направлена на сокращение расходов федерального бюджета РФ, так называемый секвестр, заявил РИА Новости президент ЦСР Владислав Онищенко.
"Бюджетное правило и корректирующие механизмы должны исключить быстрое исчерпание ФНБ, то есть в правиле должны обозначаться ситуации включения механизма оптимизации или сокращения бюджетных расходов", — сказал он.
Бюджетное правило, которое ограничивало использование дополнительных доходов бюджета от высокой цены на нефть, предписывая направлять их на пополнение ФНБ, в текущем году было отменено. Сейчас Минфин направляет на расходы все нефтегазовые доходы казны, при этом средства ФНБ в 2022 году также будут использоваться на покрытие дефицита бюджета РФ.
В Минфине неоднократно говорили о важности бюджетной дисциплины при формировании проекта бюджета на следующую трехлетку. Президент России Владимир Путин во вторник поручил правительству представить до конца июля предложения по новой конструкции бюджетных правил.
Говоря о возможной конструкции нового бюджетного правила, Онищенко заявил, что было бы целесообразно заложить в его основу не базовую цену нефти, а определенный предельный объем нефтегазовых доходов, которые можно будет тратить. "Если раньше мы фактором риска считали только цену (на нефть — ред.), то сейчас, в условиях перспективы эмбарго со стороны ряда стран, объем продажи нефтегазовых товаров становится очень непредсказуемым, в связи с чем его необходимо также включить в переменные для расчета", — добавил он.
"Можно предусмотреть возможность нарушения установленных бюджетным правилом ограничений в чрезвычайных ситуациях, так называемые "исключающие оговорки". При этом должны быть прописаны автоматические действия правительства, направленные на возвращение показателя в установленные рамки. Также могут быть разработаны корректирующие механизмы, в соответствии с которыми будут предусмотрены действия в случае приближения показателей к установленным ограничениям", — полагает эксперт.
При этом он допустил возможность использования средств из ФНБ и для финансирования инвестиционных проектов в России, подчеркнув, что это не должно способствовать нежелательному росту инфляции. "Эффект на инфляцию зависит от многих факторов, поэтому в какие-то ситуациях решения могут приниматься в ручном режиме", — пояснил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220609/837125115.html