МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что продовольственный кризис в мире налицо, он начался не вчера, темпы голода растут последние 6 лет, а украинские события лишь усугубили его. Россия и Египет обсудили обеспечение продовольствием африканских стран

"Действительно продовольственный кризис налицо, он начался не вчера, последние шесть лет темпы голода растут приблизительно в размере десяти миллионов человек в год", — отметил Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнув, что украинский кризис усугубил ситуацию, однако не является первопричиной кризиса.

По словам директора ФАО ООН в России, зерно из Украины, застрявшее в черноморских портах, составляет 0,2% от всего производства зерновых в мире. Этот объем в прошлом году составлял порядка 470 миллионов тонн. "Но это количество уже зафрахтованное, оплаченное, ожидаемое потребителями", — сказал Кобяков. Неполучение этого зерна вызовет в странах-потребителях рост цен и опасения, связанные с будущими поставками.