МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейский союз должен реализовать план по восстановлению Украины аналогичный Плану Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны. Так считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На Украине ускорят процесс конфискации активов россиян в стране

Политик отметила, что помощь Киеву — это моральный долг Европы. Внести свой вклад в восстановление Украины должны все финансовые институты. В роли основного инвестора должен выступить Евросоюз, подчеркнула фон дер Ляйен.

Отмечается, что План Маршалла для Украины необходимо разрабатывать, исходя из принципов "экологической устойчивости".