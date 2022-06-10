МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России в связи с проводимой ею на Украине специальной военной операцией. В США признали, что антироссийские санкции провоцируют рост цен в стране

"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", — сказала глава ведомства в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.

Администрация президента Джо Байдена неоднократно заявляла о планах добиваться расширения круга государств, вводящих рестрикции против России из-за украинских событий. В Вашингтоне подчеркивали, что санкционного давления на Россию будет "столько, сколько нужно", в том числе для того, чтобы укрепить позиции Киева за столом мирных переговоров с Москвой.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Также Путин заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Глава государства добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Как заявили в МИД России, новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям и найдет выход.