Глава минфина США Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России в связи с проводимой ею на Украине специальной военной операцией.
"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", — сказала глава ведомства в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.
Администрация президента Джо Байдена неоднократно заявляла о планах добиваться расширения круга государств, вводящих рестрикции против России из-за украинских событий. В Вашингтоне подчеркивали, что санкционного давления на Россию будет "столько, сколько нужно", в том числе для того, чтобы укрепить позиции Киева за столом мирных переговоров с Москвой.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Также Путин заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Глава государства добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Как заявили в МИД России, новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям и найдет выход.
https://1prime.ru/state_regulation/20220610/837135648.html