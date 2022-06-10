МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В текущем году еврозоне грозит рецессия, в связи с чем региону следует вспомнить опыт 1970-х годов и принять срочные меры, чтобы не запустить инфляцию, пишет в Financial Times обозреватель Крис Джайлс. Подрезали крылья американской мечте: к чему привели санкции против России

"Еврозона столкнётся в этом году с большой угрозой рецессии. При этом Европейский центральный банк должен перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки", — отмечается в материале.

В мае инфляция выросла до 8,1%. Вместо того чтобы экономить, европейские страны планируют расходовать, и для этого они используют фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро, указывает автор статьи.

ВВП еврозоны вырос только на 0,3% в последнем квартале 2021 года и на 0,2% в первом квартале 2022, который совпал с российской военной операцией на Украине.

Отмечается, что в следующие кварталы за счет отмены летом многих коронавирусных ограничений, особенно для поставщиков услуг ожидается увеличение спроса, но оно будет сдерживаться давлением повседневных расходов на доходы потребителей вследствие подорожания энергоносителей.

"Суровая правда в том, что Европе нужно меньше тратиться на другие вещи, потому что она является нетто-импортером энергоносителей, и увеличение цен на нефть и газ сделало всех беднее", — подчеркивается в тексте.

По словам автора, есть признаки того, что рост цен на товары и услуги в Европе становится более масштабным. В апреле три четверти индивидуальных товаров и услуг подорожали на 2% по сравнению с прошлым годом, а компании, как оказалось, предпочитают поднимать цены, вместо того чтобы стараться удержать их. На финансовых рынках долгосрочные инфляционные ожидания резко выросли и больше не опускаются ниже целевого уровня Европейского центрального банка в 2%.

"Экономическая ситуация просто ужасна. Но рисков было бы больше, если бы Центральный банк ничего не делал. Пошатнувшуюся экономику еврозоны можно снова подтянуть за счет более мягкой политики, если спад окажется глубже, чем требуется для сдерживания инфляции. Напротив, потеря уверенности в способности властей контролировать цены потребует значительных расходов. Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно", — заключил автор.