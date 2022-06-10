МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, что может поспособствовать вывозу зерна. Херсонская область готова возобновить грузовое ж/д сообщение с Крымом

"Я думаю, что с перспективой эти границы вообще будут сняты, и поток зерна, других зерновых пойдет не только на Россию, но и на другие государства", — отметил Стремоусов в эфире "Соловьев Live".