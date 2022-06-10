МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что выбор страны новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в качестве первой страны для зарубежного визита говорит об особом характере отношений между государствами. Президент Туркмении выделил 300 миллионов долларов на продовольствие

"Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений", — заявил глава российского государства в начале встречи.

Путин также подчеркнул готовность воспользоваться предложением Бердымухамедова посетить Туркмению с ответным визитом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Президент Путин в ходе визита туркменского коллеги Бердымухамедова отметил, что торговый оборот между Россией и Туркменией за первое полугодие 2022 г увеличился на 40%.

"За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился — на 10% с небольшим, зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение — больше 40%. И это очень серьезное движение вперед", — заявил российский лидер.

Также президент России отметил, что страны недавно отметили юбилейные даты, в том числе 30-летие подписания дипломатических отношений, а также развивают отношения по всем направлениям.